Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi - Son Dakika Dünya

Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi

6 saat önce

Davos'ta konuşan iklim aktivisti Greta, Trump'ın ağaç dikme programına katılacağını söylemesinin ardından "ağaç dikmek güzel ama yetmez" ifadelerini kullandı.

Davos'ta konuşan iklim aktivisti Greta, Trump'ın ağaç dikme programına katılacağını söylemesinin ardından "ağaç dikmek güzel ama yetmez" ifadelerini kullandı.View on euronews

Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi

Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:03 
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