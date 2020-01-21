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Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi
6 saat önce
Davos'ta konuşan iklim aktivisti Greta, Trump'ın ağaç dikme programına katılacağını söylemesinin ardından "ağaç dikmek güzel ama yetmez" ifadelerini kullandı.
Davos'ta konuşan iklim aktivisti Greta, Trump'ın ağaç dikme programına katılacağını söylemesinin ardından "ağaç dikmek güzel ama yetmez" ifadelerini kullandı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:03
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