Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla kurulan Türk Evi'nde, Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor.