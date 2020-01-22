Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi - Son Dakika Dünya

Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi

6 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.

Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi, System.String[]

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla kurulan Türk Evi'nde, Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor.

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Türkiye, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:32 
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