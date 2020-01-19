Davos'ta Türk Evi hizmete başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davos'ta Türk Evi hizmete başladı - Son Dakika

Davos'ta Türk Evi hizmete başladı

6 saat önce

Türkiye Varlık Fonu, İsviçre'nin Davos kasabasında 50.si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları için "Türk Evi" konseptli bir mekan oluşturdu.

Davos'ta Türk Evi hizmete başladı, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu, İsviçre'nin Davos kasabasında 50.si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları için "Türk Evi" konseptli bir mekan oluşturdu.


Türk Evi'nde İstanbul Finans Merkezi'nin maketi üzerinden tanıtımı yapılırken, Türkiye'deki yatırım imkanları ve fırsatlarını konu alan birçok eser ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Bunun yanında, misafirlere Türk çayı ve kahvesi, simit, meze ve pide çeşitlerinin yanı sıra balık, et ve çorba gibi yiyecekler ikram edilecek. Türk evindeki ikram hizmetini THY'ye ikram hizmeti veren DO&DO şirketi üstlenecek. - DAVOS

İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Yavuz sondaj gemisi açıklaması Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davos'ta Türk Evi hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]