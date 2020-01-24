Davos'tan Türkiye'ye güzel haber - Son Dakika

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) bağlı 4. Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na katıldı. İsviçre'nin Davos kasabasında imzalanan iş birliği ile MEXT, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı merkezlerden biri olarak tescillendi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi ile WEF'in 4. Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na katıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu platform üyeliğine kabul edilen ve ilk işveren sendikası olan Türkiye'de alanında ilk ve en kapsamlı teknoloji merkezlerinden biri olacak MEXT'i hayata geçirmeye hazırlanan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yaptığı iş birliği ile dijital dönüşüm konusunda üstlendiği rolü global arenaya taşıyor.

MESS, TÜRKİYE'Yİ 4. ENDÜSTRİ DEVRİMİ MERKEZLERİ AĞI'NDA TEMSİL EDECEK

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde imzalanan iş birliği anlaşması ile Türkiye'yi ve MESS üyelerini Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'nda temsil edecek. MESS'in hayata geçirmeye hazırlandığı MEXT Teknoloji Merkezi bünyesinde bulunacak 4. Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi, dünyada yürütülen tüm teknoloji uygulamalarına dair ilk elden bilgiler edinecek, ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye'ye özel projeler geliştirecek. Ayrıca, kamu ile iş birliği içinde pilot uygulamalar ve bunlara yönelik mevzuat önerileri geliştirme imkanlarına sahip olacak. Nesnelerin interneti (IoT), robotlar, yapay zeka, otonom araçlar, drone'lar ve blockzincir gibi pek çok kritik konu için yol haritaları hazırlayacak.

"ÜLKEMİZDE ATILAN ADIMLARI KÜRESEL PLATFORMLARA TAŞIYACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Kurulacak bu merkez, çok taraflı işbirliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak" şeklinde konuştu. Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde dijital dönüşüme ve inovasyona önem verildiğini dile getirerek, "Yüksek verimlilik, düşük maliyet ve esnek üretim yapısını sanayiye hakim kılmak istiyoruz. Bunu başarmanın yolu sanayinin teknolojiyle entegrasyonundan geçiyor. Gelişen teknolojiler, hem özel sektör hem de kamu tarafında yeni gereksinimleri beraberinde getiriyor. Yapay zeka, büyük veri ve blokzincir gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin uygulamaya geçiş aşamasında kamu politikalarının etkin ve esnek bir şekilde yeniden tasarlanması önemli" dedi. Bakan Varank, "Bu sayede ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız" diye konuştu.

"ÜLKEMİZE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Türkiye'de sanayinin dijital dönüşümü konusunda üstlendiğimiz öncü rolü global arenaya taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sadece metal sanayisine değil, tüm sektörlere katma değer sağlaması beklenen söz konusu iş birliği nedeniyle gurur duyduklarını dile getiren Akkol, "Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliğimizin hem MESS üyelerine hem de ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SÖZ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAYACAK"

WEF 4. Endüstri Devrimi Merkezi Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez de 4. Sanayi Devrimi ile birlikte yaşanan değişimin büyüklüğü ve hızı göz önüne alındığında bu alanda süratle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İş dünyası, devlet ve geniş ölçekte sivil toplum bir araya gelebilirse Türkiye'de kuracağımız bu teknoloji merkezi ülke için çok faydalı olacak ve yeni teknolojilerin küresel boyutta yörüngesini belirlemede Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayacaktır" dedi.

Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için İsviçre'de bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye'nin 4. Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na katılımını sağlayan iş birliği anlaşması vesilesiyle ilgili forum temsilcileri ve MESS yetkilileri ile bir araya geldi. MEXT bünyesinde çalışacak 4. Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi'nin yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Hedef, teknolojik gelişmelerden toplum için maksimum fayda sağlamak

Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren 4. Endüstri Devrim Merkezleri Ağı-C4IR Network, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yararına en iyi hizmet edecek şekilde uygulanmaya konmasını hızlandırmayı hedefliyor.

MEXT'İN 2020'NİN 3. ÇEYREĞİNDE FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

60. yılını kutlayan MESS, "yeni nesil sendikacılık" doğrultusunda dünya standartlarında teknoloji merkezi olan MEXT'i 2020'nin 3. çeyreğinde faaliyete açmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği projede, yerli kaynaklarla geliştirilen 10 bin metrekare üzerine kurulu MEXT çatısı altında üretimin her aşamasında görev alan çalışanları dönüştürecek deneyime dayalı eğitimler verilecek. Harvard ve MIT Üniversiteleri'nin iş birliğiyle yılda 30 bin çalışan, 2 yıllık bir eğitim planının parçası olacak ve gelişimleri yakından takip edilecek. Oluşturulacak "dijital fabrika"da hem parçalı üretimin hem de galvanize çelik üretiminin dijital ikizi oluşturulacak. Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü de MESS üyelerinin dijital dönüşümü için bir yol haritası çizecek. Dijital potansiyel değerlendirmesi kapsamında her üye 2 yıllık periyotlarla takip edilip güncellenecek. Dünya çapında en başarılı şirket ve kurumlar, dönüşüm sürecindeki MESS üyeleriyle bu merkezde bir araya gelecek ve bilgi alışverişinde bulunacak.

(İHA)