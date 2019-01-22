Davos'u 5 Bin Asker Koruyacak
28 dakika önce
İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forum toplantıları için İsviçre silahlı kuvvetleri 24 saat boyunca 5 bin askerle nöbet tutacak.
İsviçre
'nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forum toplantıları için İsviçre silahlı kuvvetleri 24 saat boyunca 5 bin askerle nöbet tutacak. Davos kasabasının hava sahası sivil uçuşlara tamamen kapatıldı.
İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu'nu 5 bin asker koruyacak. Federal Savunma Bakanlığı (DDPS), Davos kasabasının hava sahasının 21 Ocak saat 08.00'dan 26 Ocak
Cumartesi 17.00'ye kadar geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını, bin 560 metre deniz yüksekliği bulunan Davos kasabasının giriş ve çıkışlarında asker ve polis kontrollerinin yapılacağını bildirdi.
Davos'a mal tedariki yapan lojistik firmaların kullanacağı araçlar ve araçları kullanacak şoförlerin kimliklerinin önceden güvenlik kontrolünden geçirildiği, kasabanın dışında malların büyük araçlardan boşaltılacağı ve küçük araçlarla otellere ve sipariş yerlerine taşınacağı belirtildi. Zirve boyuncu birçok otelin ve özellikle kongre merkezinin çevresindeki binalarda keskin nişancıların 24 saat esasına göre görev yapacakları duyuruldu.
Dünya Ekonomik Forum'un yapılacağı kongre merkezinin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatılırken, caddenin giriş ve çıkışlarına beton bloklar yerleştirildi. Araçla yapılabilecek muhtemel terör saldırısına karşı önlemler alındı. Ayrıca Davos kasabasında yaka kartı olmayanlar, kongre merkezinin bulunduğu alana alınmayacak. - DAVOS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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