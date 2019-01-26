Son Dakika Haberleri: Davos'un ardından

Davos'un ardından

1 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na, ticarette korumacılık, iklim değişikliği, eşitsizliğin artması ve küresel sistemin geleceğine ilişkin kaygılar damga vurdu.

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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na, ticarette korumacılık, iklim değişikliği, eşitsizliğin artması ve küresel sistemin geleceğine ilişkin kaygılar damga vurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:33 

İsviçre, Ekonomi
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