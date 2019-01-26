Davos'un ardından
1 saat önce
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na, ticarette korumacılık, iklim değişikliği, eşitsizliğin artması ve küresel sistemin geleceğine ilişkin kaygılar damga vurdu.
İsviçre
'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na, ticarette korumacılık, iklim değişikliği, eşitsizliğin artması ve küresel sistemin geleceğine ilişkin kaygılar damga vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:33
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