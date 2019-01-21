Davos'un önemi azalıyor mu?
1 saat önce
Önemli liderlerden yalnızca Almanya Başbakanı Merkel katılıyor bu yılki Davos toplantısına ama onun da görevini devretme hazırlığı içinde olduğu biliniyor.
Önemli liderlerden yalnızca Almanya
Başbakanı Merkel
katılıyor bu yılki Davos toplantısına ama onun da görevini devretme hazırlığı içinde olduğu biliniyor. (Osman Ulagay
)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:20
Megastar Tarkan, Eşinin Kıskançlık Krizlerine Daha Fazla Dayanamadı
Kadir Mısıroğlu'ndan Kurtuluş Savaşı Yorumu: Uyduruk Zafer
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı