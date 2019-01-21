Son Dakika Haberleri: Davos'un önemi azalıyor mu?

Davos'un önemi azalıyor mu?

1 saat önce

Önemli liderlerden yalnızca Almanya Başbakanı Merkel katılıyor bu yılki Davos toplantısına ama onun da görevini devretme hazırlığı içinde olduğu biliniyor.

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Önemli liderlerden yalnızca Almanya Başbakanı Merkel katılıyor bu yılki Davos toplantısına ama onun da görevini devretme hazırlığı içinde olduğu biliniyor. (Osman Ulagay)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:20 

Osman Ulagay, Angela Merkel, Almanya, Ekonomi
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