Davos Wef : "Küreselleşme 4.0" Ana Temasıyla Başladı

– İsviçre
'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), "Küreselleşme 4.0" ana temasıyla başladı.
Davos'ta dünyanın her yerinden ülke liderleri, iş insanları ve akademisyenlerin katıldığı ve bu yılki teması Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağı'nda Yeni Mimariyi Şekillendirme (Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution) olarak belirlenen zirvede küresel ekonomi, ticari ilişkiler, çevresel sorunlar ve teknolojik gelişmeler ele alınacak. Salı günü başlayan ve 25 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan zirveye Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe
gibi liderlerin yanında iş insanı Bill Gates
, sanatçı Will.I.Am ve performans sanatçısı David Blaine de katılacak.
ABD- Çin
ticari ilişkileri, Brexit süreci ve küresel ısınma gibi çeşitli konuların ele alınacağı zirveye bir mektup gönderen milyarder yatırımcı Seth A. Klarman, küresel çapta artan politik ve sosyal ayrımın ekonomik bir faciaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Söz
konusu mektupta Klarman, "Devam eden protestolar, isyanlar, hükümetlerin kapanması ve sosyal gerilimler arasında, her şey olağan olamaz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump
, Meksika
sınırı duvarı gerginlikleriyle hükümetin kapanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Kasım ayında Fransa'da başlayan ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edildiği "sarı yelekliler" eylemleri ve Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
de Brexit süreci belirsizliği nedeniyle zirveye katılmayacağını duyurmuştu.
Zirveye Türkiye
'den Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ve Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
katılacak. - İstanbul