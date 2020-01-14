Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor - Son Dakika Ekonomi

Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor

6 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi, gelecek hafta İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak.

Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor, System.String[]

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi, gelecek hafta İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak.

WEF, 21-24 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak zirveye ilişkin açıklama yayınladı.

Buna göre, bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne toplam 117 ülkeden 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

Zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın temsil etmesi bekleniyor.

"Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 400'den fazla açık ve kapalı oturum yapılacak.

Davos'ta 50'den fazla ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edilecek.

Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç başbakanı Erna Solberg, Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde katılacak.

Merkez Bankası, İsviçre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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