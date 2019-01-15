Son Dakika Haberleri: Davos Zirvesi başlıyor

Davos Zirvesi başlıyor

12 dakika önce

İsviçre'nin Davos kasabasında 22-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek 49. Dünya Ekonomik Forumu, 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.

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İsviçre'nin Davos kasabasında 22-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek 49. Dünya Ekonomik Forumu, 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:55 

İsviçre, Ekonomi
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