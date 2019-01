Davos Zirvesi Eksikleri ile Başlıyor, Trump, May, Macron Yok

Davos Zirvesi olarak bilinen ve İsviçre'deki Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu başladı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden siyaset ve iş dünyasındaki birçok önemli ismi bir araya getiren ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu başladı. Her yıl çok sayıda dünya liderinin katılımı ile gerçekleşen zirveye bu sene ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin katılmaması ise dikkat çekti. Öte yandan zirvede bu sene İklim değişikliği, yavaşlayan küresel ekonomi ve merkez bankalarından gelecek olası durgunluğa verilen tepkilerin ele alınacağı kaydedildi.



Krizler Davos'a giden yolu kapadı



Trump'ın ABD'de yaşanan 'hükümet kapama' krizi sebebi ile zirveye katılmayacağı bilinirken, May'in ise Avrupa Birliği ile yaşadığı Brexit krizi sebebi ile Davos'a gelmeyeceği kaydedildi. Avrupa basını, Macron'un zirveye katılmama gerekçesi olarak ise Fransa'da uzun süredir devam eden Sarı Yelekliler protestolarını işaret etti. Rusya Devlet Başkanının programa katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.



Zirveye katılması beklenen siyasetçiler arasında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi isimlerin olduğu belirtildi.



Türkiye'yi temsilen üst düzey heyet



Bu sene yaklaşık 2 bin 500 ismi ağırlaması beklenen Davos'a Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılması bekleniyor. - BERN

