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Davos Zirvesi'nde kurulan "Türk Evi"ne katılımcılardan yoğun ilgi
6 saat önce
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:55 Kaynak: AA
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.
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