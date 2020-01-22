Davos Zirvesi'nde kurulan "Türk Evi"ne katılımcılardan yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davos Zirvesi'nde kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi - Son Dakika

Davos Zirvesi'nde kurulan "Türk Evi"ne katılımcılardan yoğun ilgi

6 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.

Davos Zirvesi'nde kurulan Türk Evi ne katılımcılardan yoğun ilgi

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:55 Kaynak: AA
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