"2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" faaliyetleri kapsamında Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliği ile 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14. 00'te Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele (Güvenli internet kullanımı, online olarak Bilişim suçları) konulu seminer programı düzenlenecektir.

Kaynak: Habermetre

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilişim, Giresun, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' Semineri Duyurusu - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.