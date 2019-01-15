Son Dakika Haberleri: Davraz'a Kaçak Tur Düzenleyenlere Denetim

Davraz'a Kaçak Tur Düzenleyenlere Denetim

25 dakika önce

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'ne kaçak tur düzenledikleri tespit edilen 2 araca işlem yapıldığı bildirildi.

Davraz'a Kaçak Tur Düzenleyenlere Denetim, System.String[]
Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'ne kaçak tur düzenledikleri tespit edilen 2 araca işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sezonun başlamasıyla Davraz Kayak Merkezi'nde hafta sonlarında ziyaretçi trafiğinin arttığı belirtildi.

Artan ziyaretçi trafiğini karşılamak üzere kayak merkezinde sorumlu olan valilik kurum ve kuruluşlarının yoğun şekilde çalışıldığının ifade edildiği açıklamada, bu çalışmalar dahilinde kurumların sorumlu oldukları alanlarda denetlemeler yaptıkları kaydedildi.

Açıklamada, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 05/01/2019 tarihinde söz konusu kanunlar kapsamında yapılan denetimde 12 tur otobüsü ve minibüsü denetlenmiş, 10 araçta herhangi bir eksik belgeye rastlanmamış, kaçak tur düzenlediği tespit edilen 2 araç hakkında işlem yapılmıştır." denildi.

Denetimlerin devam edileceğinin kaydedildiği açıklamada, kayak merkezine tur düzenlemek isteyenlerin ilgili kanunlara uygun organizasyonlar yapmasının gerektiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Isparta, Kayak Merkezi, Güncel
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