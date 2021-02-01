Davraz'da geç gelen sezonda pandemi kuralları unutuldu - Son Dakika

Davraz'da geç gelen sezonda pandemi kuralları unutuldu

Davraz Kayak Merkezi'nde sezon hareketli başladı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zadeoğlu: "2 günde 8 bin misafiri ağırladık"

"Bu sezon 400-500 bin ziyaretçi bekliyoruz"

ISPARTA - Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezon yeni başlarken, tatilciler ve günübirlikçiler beyaz güzelliğin tadını çıkarıyor. Hafta sonunu oldukça yoğun geçiren Davraz'da zaman zaman pandemi kuralları unutuldu.

Torosların zirvesinde 2635 metrede kurulu olan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon kar yağışının gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü başladı. Hareketli başlayan sezonda Davraz kayak, snowboard, kızak ve günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarasında kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştiriyor.

Oteller bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetre olarak ölçülürken, 2344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığı bir metreyi geçti.

Davraz Kayak Merkezi, özellikle Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur gibi illerden olduğu gibi İzmir'den gelen grupları da ağırlıyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Sömestr tatili nedeniyle hafta içi de otel rezervasyonlarının yoğun olduğu öğrenilirken, ilerleyen günlerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Sosyal mesafeye uymadılar

Hafta sonu Davraz'a akın eden ziyaretçiler, zaman zaman pandemi kurallarını hiçe saydı. Özellikle telesiyej kuyruğunda bekleyen ziyaretçiler, sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Yeni kapalı sistem telesiyej yapılıyor

Davraz Kayak Merkezi'nde uzunlukları 800 ila 2 bin 500 metre arasında değişen 14 kayak pisti bulunuyor. Pistler, amatör ve profesyonel kayakçılara alp ve kuzey disiplini ile snowbaoard yapma imkanı sunuyor. 3 telesiyej, bir adet teleski (T bar) ve 2 adet babylift bulunan Davraz'da kapalı sistem yeni telesiyejin de bir ay içerisinde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Geçen yıl 225 bin ziyaretçiyi ağırladı

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019'da 293 bin ziyaretçiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'ni pandeminin yaşandığı 2020 yılının Mart ayına kadar 225 bin kişi ziyaret etti. Yeni tesislerle birlikte bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

"2 günde 8 bin misafirimiz geldi"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İhlas Haber Ajansımuhabirine yaptığı açıklamada kış şartlarından dolayı Davraz'da sezonun geç başladığını söyledi. Normalde 15 Aralık'ta açılan sezonun bu sene 28 Ocak Perşembe günü başladığını belirten Zadeoğlu, "Misafirlerimiz de gelmeye başladı. Cumartesi ve pazar günü toplam 8 bin misafirimiz geldi. Cumartesi günü fırtınadan dolayı etkinlik yapamadılar" dedi.

"Günübirlik tesisi ile büyük bir eksikliği giderdik"

Günübirlik ziyaretçiler için yeni tesis yaptıklarını ifade eden Zadeoğlu, "Günübirlik tesisimiz hizmete başladı. Bu büyük bir eksiklikti ve bu eksikliği gidermiş olduk. Özellikle civar illerden gelen misafirlerimiz yatıya kalmasalar bile rahatlıkla burada yemeklerini yiyebiliyorlar, dinlenebiliyorlar, alışverişlerini yapabiliyorlar, namazlarını kılabiliyorlar ve oyunlarını oynayabiliyorlar. Günübirlik tesisler bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bu sayede günübirlik gelen insanlarımız daha fazla gelmeye başladı. Tabii ki konaklama da devam ediyor. Üniversiteden aldığımız otel için ilk etapta yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yaptık. İnşallah seneye yatak sayımızı arttırarak konaklamaya gelen insanlarımızı daha fazla misafir edeceğiz" diye konuştu.

"Yolları genişleterek, otoparkları asfaltladık"

Mahmut Zadeoğlu, kayak merkezindeki yoğunluğun azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yoğunluğu bertaraf etmek için sayın valimizin özellikle otoparklarla ilgili bir talimatı vardı. Yaklaşık 75 bin metrekare alanı asfaltladık. Otoparklarımızın tamamı asfaltlı artık. Yollarımız 7 metreydi onları 10 metreye çıkararak 3 şerit haline getirdik. Böylelikle oradaki yoğunluğu da azaltmış olduk. Misafirlerimiz daha keyif alsın diye çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 400-500 bin ziyaretçi bekliyoruz"

Pandemi ve sezonun geç başlamasının Davraz'ı ciddi anlamda etkilediğini kaydeden Zadeoğlu, normal sezonda Ocak sonu itibariyle 150-200 bin kişi ağırlarken bu rakamın bu sene 10-15 bin civarında kaldığını söyledi. Zadeoğlu, bu sezon yaklaşık 400-500 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

"Çocuklarla ilk açılışı yapalım istedik"

Davraz Kayak Merkezi'ne Antalya'dan ailesiyle birlikte gelen Ata Bingöl, kayak sezonun açılmasına sevindiğini söyledi. Bingöl, "Biz de çocuklarla ilk açılışı yapalım istedik. Hem hafta sonu dinlenmiş oluyorlar hem de tatile denk geldi, iyi oldu" dedi.

"Her şey çok güzel"

Oğluyla birlikte Antalya'dan gelen Leyla Altun da tesislerin çok güzel olduğunu belirterek, "Ben kayamıyorum fakat her şey çok güzel. Burası tabii ki büyük bir şans ve güzellik. İzmir'den gelen gruplar da vardı. Farklı yerlerden gelenler de var. Herkes gibi biz de beğendik" diye konuştu.