Davraz'da heyecan başladı - Son Dakika
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Davraz'da heyecan başladı

6 saat önce

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

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Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.


Kar kalınlığının yer yer 25 ile 30 santimetreye ulaştığı beyaz güzellik için kayakseverler Davraz'a akın ediyor.


Torosların en yüksek zirvelerinden birisinde kurulu olan Davraz Kayak Merkezi, kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık gibi alanlarla uğraşanlar için eşine az rastlanan nitelikte imkanlar sunuyor.


Davraz Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonunda yoğun ilgi görürken, 2344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.


Profesyonel Turist Rehberi ve Kayak Antrenörü Kubilay Oktay Başyiğit, kayak sezonun açıldığını belirterek, "Hafta sonunda yerli turistler Davraz'a akın etti. Bugün ise yağış devam ediyor. Hafif fırtına, tipi ve rüzgar var. Yerli turistler var şu anda. Yabancı turistleri bekliyoruz. Yılbaşında yoğunluk olacak, şu anda otellerin doluluk oranı yüzde 50'ye ulaşıyor. Yılbaşında bu daha da artar. Salı günü de Kayak İl Yarışmalarını burada yapacağız" dedi. - ISPARTA

Kayak Merkezi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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