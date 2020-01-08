Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı - Son Dakika

Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

6 saat önce

Isparta il genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında, ülkedeki ilk 3 kayak merkezi arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, System.String[]

Isparta il genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında, ülkedeki ilk 3 kayak merkezi arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.


Yeni yılın ilk karı Isparta'ya ve ilçelerine yağarken, Davraz'da sezon hareketliliği başladı. Toros Dağları'nın zirvesinde 2635 metre rakımda kurulu olan Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 150 santimetreye kadar ulaşırken, beyaz güzellik için kayak severler, hafta içinde de Davraz'a akın etmeye başladı. Kayak merkezine ulaşanlar özellikle hafta içi daha sakin olan bölgede beyaz güzellik ve eşsiz manzarada kayak yapmanın tadını çıkarıyor.


Davraz Kayak Merkezi, kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık gibi alanlarla uğraşanlar için eşine az rastlanan nitelikte imkanlar sunarken, yarıyıl tatili için bölgedeki otellerin şimdiden rezervasyonlarının şimdiden dolmaya başladığı belirtildi.


Davraz Kayak Merkezi, özellikle hafta sonunda günübirlik ve konaklamalı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, 2344 rakımlı Oğlak Geçidi'nde kar kalınlığının 150, orta bölümde 110 ve alt kısımda ise 75 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Davraz Kayak Merkezi'ndeki yoğunluğun yarıyıl tatili boyunca devam etmesi bekleniyor.


Öte yandan Kayak Antrenörü Ömer Tetik, Davraz'da sezonun iyi geçtiğini ve yarıyıl tatilinde ziyaretçi sayısının 2 katına çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi. - ISPARTA

Kayak Merkezi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
23:05 İran'da yarın ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]