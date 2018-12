Davraz'da kayak sezonu açıldı

Davraz'da kayak sezonu açıldıDavraz Kayak Merkezi 'nde sis ve göl manzaralı kayak keyfi Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte ilk günden yoğunluk yaşandıISPARTA - Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde son yağışlarla birlikte haftasonunda kayak sezonu açıldı. Kayak sezon açılışının ilk gününde, kayağa hasret sporseverler ve günübirlikçiler merkeze akın edince yoğunluk oluşturdular. Türkiye 'de kar kalitesi ve doğal kayak pistlerine sahip olan sayılı merkezlerden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Toros Dağlarının zirvesi ve Akdeniz 'in incisi konumundaki 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılışının ilk gününde yoğunluk yaşandı.Davraz'daki ilk kayak gününde, 7 üniversitenin katılımıyla merkeze düzenlenen gezide, çok sayıda üniversite öğrencisi, kayaksever ve günübirlik ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Kayakçılar ve snowboardcular, buble bölgesinden T-Bar ve Sümbül Tepe mevkiine doğru sis ve göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadına varırken, snowtubing bölgesinde kızakla kayan günübirlikçiler de kaymanın keyfini çıkardılar.Güngör: "Bu dağ sanki kayak için yaratılmış"Davraz'ın yapısı, konumu ve genel özellikleri hakkında bilgi vererek diğer kayak merkezlerinden daha farklı özellikleri bulunduğuna dikkat çeken Türkiye Kayak Federasyonu Kurul Üyesi ve Kayak Antrenörü Yusuf Güngör, "Davraz Dağı yapısı gereği ana zirvesi 2635 metre, 2610 metre yükseklikteki Oğlak Taşı Tepesi'nin bulunduğu alanda bizim buble bölgemiz ve uluslararası iniş pistimiz bulunuyor. Burası yükseltisi çok olmamakla birlikte kuzey yamacı da bulunmasıyla, korunaklı pistler yüzünden olimpik bir dağ. Burası mükemmel bir dağ, sanki bu dağ kayak için yaratılmış, öyle bir yapısı var" dedi."Bu dağda doğal olimpik pistler var"Davraz Kayak Merkezi'nin yapısı gereği Türkiye'nin en görkemli dağlarından olduğuna dikkat çeken Güngör, "Bu dağda olimpik pistler var, insanların böyle bir piste ve zenginliğe sahip bir dağa, kayak merkezine gelmemesi düşünülemez" diye konuştu."Davraz'daki özellik, ne Palandöken 'de, ne Uludağ ne de Kartalkaya 'da mevcut"Davraz'daki pistlerin tamamen doğal karla oluşup, düzenlendiğine dikkat çekerek, yapay kar bulunmadığına işaret eden Güngör, "Normalde, bizde yapay kar olsa 10 Aralık 'ta kayağa başlarız. Çünkü, zirvede de birçok kayak alanları var. Bu dağın çok enteresan bir yapısı var. Kuzey zirvelerle, güney zirveler farklı. Yani bu dağın zirvesinde, 2400 ila 2 bin 635 arasında şehir kurulacak, mekanik tesis kurulacak yerler var. Normalde tınaz tipi dağlarda uzun bir silsile, zirveye çıkınca arkasını görüyorsunuz ama bu dağda öyle bir şey yok. Çünkü zirveye çıkınca arkasını görmüyorsunuz, orada başka zirveler var. Buradaki en alt kısımda nasıl bir düzlük ve plato varsa, T-Bar bölgesi ve zirve bölgede de aynı şekilde düzlükler, alanlar var. Çok değişik ve enteresan bir yapı var. Bu özellik, ne Palandöken'de, ne Uludağ ne de Kartalkaya'da mevcut. Mutlaka kayakçının bu dağı ve pistleri tanıması için gelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.Göl manzarası eşliğinde kayak keyfiDavraz'ın muhteşem bir mazaraya da sahip olduğuna dikkat çeken Güngör, "Burada 2340 metreye çıktığınız zaman müthiş bir göl ( Eğirdir Gölü ) manzarası var. Her dağda yok bu, Palandöken, Kartalkaya ve Kayseri Erciyes 'te yok. Kayak sezonunu bugün itibariyle açtık. Bu potansiyeli başka dağlarda görmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı.Güngör ayrıca, tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını Davraz Kayak Merkezi'ne davet etti."Fiyatları diğer merkezlere göre çok uygun ve pistleri güzel"Kayak sezonu açılışının ilk gününde Antalya 'dan geldiğini belirten Cem Çınar , "Davraz Kayak Merkezi'ni ben çok beğeniyorum, güzel, insanlara da öneririm. Özellikle buble bölgesi çok güzel, kaysınlar. Burasının fiyatları diğer merkezlere göre daha uygun. Pistleri de buble güzel, diğerleri de ortalama diyebilirim. Tavsiye ediyorum" dedi."İnşallah güzel bir sezon olur"2018 - 2019 kayak sezonunun hayırlı olmasını dileyen Kayak Antrenörü ve Snowboardcu Emrah Perçemkaya ise, "Hayırlısıyla bu sezon karımız yağdı, sezonumuzu açtık. İnşallah güzel bir sezon olması dileğiyl" diye konuştu.Antrenör ve Snowboardcu Perçemkaya, "Davraz, potansiyeli yüksek, her zaman bekleriz" dedi."Ömrümüz yeterse bir 10 sene daha geliriz herhalde"Yaklaşık 5-6 yıldan bu yana Davraz'da snowboard yaptığını kaydeden Mimar Yaşam Gül ise, "Davraz gayet güzel, seviyorum. Arkadaşlarla geliyoruz. Pistleri gayet iyi, pistlerden memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burayı kesinlikle tavsiye ederim. Herhalde en az bir 10 sene daha ömrümüz yeterse geliriz Davraz'a" ifadelerini kullandı.