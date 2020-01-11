Davraz'da kayakçılar JAK timine emanet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Davraz'da kayakçılar JAK timine emanet - Son Dakika

Davraz'da kayakçılar JAK timine emanet

6 saat önce

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ekipleri, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 6 kişiyi kurtardı.

Davraz'da kayakçılar JAK timine emanet, System.String[]

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ekipleri, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 6 kişiyi kurtardı.


Akdeniz'deki önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte her gün binlerce ziyaretçi alıyor.


Özellikle hafta sonu tatilcilerin ve kayak severlerin en uğrak yerlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçilere eşsiz imkanlar sunulmasının yanı sıra, istenmeyen kazalarla da karşılaşılabiliyor. Merkezde, kayak sezonunda yoğunluk yaşanan Ocak ayının ilk haftasında 6 kişi yaralandı.


Yaralanan 6 kişinin, kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis Ekiplerine teslim edildiği ve daha sonra gerekli tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi. - ISPARTA

Kayak Merkezi, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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