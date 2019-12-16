Davraz'da zamanında yağmayan kar, kayak sezonunu da geciktirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davraz'da zamanında yağmayan kar, kayak sezonunu da geciktirdi - Son Dakika

Davraz'da zamanında yağmayan kar, kayak sezonunu da geciktirdi

6 saat önce

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz yıla oranla beklenen zamanda yağmayan kar, kayak sezonunun da gecikmesine neden oldu.

Davraz'da zamanında yağmayan kar, kayak sezonunu da geciktirdi, System.String[]

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz yıla oranla beklenen zamanda yağmayan kar, kayak sezonunun da gecikmesine neden oldu. Geçen yıl aynı tarihlerde ikinci etapta 20, üçüncü etapta 40 santimetre dolayında olan yağışlar, bu yıl yalnızca üçüncü etapta 15 santimetre dolayında ölçüldü. Davraz'da kayak yapmak isteyenlerin umutları, artık hafta sonu yağması beklenen kara kaldı.


Toros Dağları'nın zirvesinde, 2635 metre rakımlı Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde bu sezon kar yağışında geçtiğimiz yıllara göre gecikme yaşandı.


'Akdeniz'in İncisi' olarak nitelendirilen Davraz'da bu yıl yeni tesisler kurulmasına rağmen, beklenen yağış zamanında gelmeyince, kayak sezonu açılışında gecikme yaşandı.


Merkezde 3 etap üzerinden değerlendirilen bölgelerden 2344 metre rakımda Oğlak Geçidi bölgesinde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu, 2087 rakımlı Masa Tepe ve 1965 rakımdaki Sümbül Tepe mevkilerinde kar bulunmadığı öğrenildi.


Meteorolojik bilgilere göre, önümüzdeki hafta sonunda bölgede kar yağışı meydana gelmesi beklenirken, doğal yağışa bağlı olan Davraz'daki kayak sezonunda bu yıl geçen yıla göre oranla gecikme yaşandı.


Merkezde geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde, kar kalınlığı seviyesi ikinci etapta, 20 santimetre, 3. etapta ise 40 santimetreye kadar ölçülmüştü. - ISPARTA

Toros Dağları, Kayak Merkezi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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