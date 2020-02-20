Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, iki kayakçı, çığın altında mahsur kaldı.

Çığ düştüğü ihbarını alan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından jandarmaya ait arama köpeği çığ altında kalan canlı kişilerin yerini tespit etti.

80 kişinin katıldığı tatbikatta, 20 kişiden oluşan ekip, çığ altında kalanların tespiti için çalışma yaptı.

Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de halat yardımıyla kurtarıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı şekilde yapıldığını belirterek, "Planda kağıt üzerinde yazılanları alanda uygulayarak test etmiş olduk. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.