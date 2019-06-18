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Davraz Kayak Merkezi'ndeki çalışmalar

1 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

Davraz Kayak Merkezi'ndeki çalışmalar, System.String[]
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seymenoğlu, gelecek sezon için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.
Seymenoğlu, buradaki çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik'ten bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi'nin turizmin gözde noktalarından biri olduğunu belirtti.
Merkezin geçen sezon 250 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Seymenoğlu, gelecek sezon için hazırlıkların şimdiden başladığını kaydetti.
Davraz'da birden fazla yatırımın olduğuna değinen Seymenoğlu, şöyle devam etti:
"En büyüğü telesiyej yatırımımız. Önceki yıllardan devam eden bu yatırımımız en kısa sürede devreye girecek ve kayak severlerin telesiyej bekleme süresini kat kat azaltmış olacağız. Bunun yanında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaremizle birlikte geliştirdiğimiz projeyle günübirlikçi, misafirlerimiz için sosyal tesis inşa ediyoruz. Misafirlerin ağırlanması konusunda daha kaliteli hizmet sunacağız. Davraz'daki hareketliliği kış ayları dışında da yaşamak için Spor Toto Teşkilatı ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynaklarla spor salonu inşaatımıza başladık. Buradaki önceliğimiz yaz aylarında spor kulüplerini Davraz Dağı'na yönlendirebilmek ve çevre köylerimizi daha hareketli bir konuma getirebilmek."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:19 Kaynak: AA
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