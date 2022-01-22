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Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı - Son Dakika

Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı

22.01.2022 15:40
Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış şenlikleriyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış şenlikleriyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Coğrafi yapısı, pist uzunluğu ve kar seviyesiyle kayakseverlerin beğenisini kazanan merkezde, sezon açılışı için "2022 Kış Şenlikleri" düzenlendi.

Şenlikler kapsamında Isparta Davraz Offroad Kulübü, motosiklet, ATV ve offroad araçlarıyla gösteri düzenledi.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden merkeze gelen kayakseverler, hem kayak pistlerinin tadını çıkardı, hem de nefes kesen offroad gösterilerini izledi.

"Heyecan ve atmosfer çok güzel"

Isparta Davraz Offroad Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davraz'da motosiklet, ATV ve offroad sporlarının yapılabileceğini göstermek için organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin kış sporlarına elverişli olduğunu belirten Antalyalı, birincisini düzenledikleri etkinliği gelecek yıllarda da yapmak istediklerini aktardı.

Antalyalı, Davraz offroad pistinin sporcuları oldukça zorladığını vurgulayarak, "Heyecan ve atmosfer çok güzel, etkinlik yarın da offroad oyunlarıyla devam edecek. Şu anda burada 150 araç var. Yarın 50 araç daha katılacak, her şey mükemmel, izleyiciler de oldukça keyif aldı." diye konuştu.

Kulüp üyesi Ferhat Aybay da offroad pistini ATV'ler ve arazi araçlarına uygun olacak şekilde hazırladıklarını dile getirerek, "Sporcular ve izleyiciler etkinliğin keyfini çıkarıyorlar." dedi.

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Tuse Karapınar da çok eğlendiğini kayak merkezinin ve kış şenliklerinin güzel hazırlandığını anlattı.

Ziyaretçi Seren Karapınar da Davraz'a ilk defa geldiğini, keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Gayet güzel bir gün geçiriyoruz, tekrar gelmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Tuhan Karapınar da İzmir'den geldikleri için kara hasret olduklarını, kayak parkurlarını, konaklama, ve ulaşım hizmetlerinden de memnun kaldıklarını aktardı.

Şenlikte Isparta'da üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giydi, Türk öğrencilerle zeybek oynadı.

Etkinliğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile vatandaşlar katıldı.

Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı
Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı
Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı
Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı

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Davraz kayak merkezi, Türkiye, Offroad, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Davraz Kayak Merkezi sezonu kış şenlikleriyle açtı - Son Dakika


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