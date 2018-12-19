Son Dakika Haberleri: Davraz Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Davraz Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

4 saat önce

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı bugün itibariyle 40 santimetreye ulaştı.

Davraz Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı, System.String[]
Isparta Davraz Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı bugün itibariyle 40 santimetreye ulaştı. Merkezde geçtiğimiz yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda dün gece yağan ve bugünden sonra da zaman zaman devam etmesi beklenen kar yağışı ile birlikte pist yapım çalışmaları başlarken, hafta sonunda kayak sezonunun açılacağı öğrenildi.

Akdeniz Bölgesi'nde kış sporlarının gözde merkezlerinden 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde dün geceki son yağışlarla kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bölgenin en fazla ziyaretçi alan konaklamalı kış turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde yetkililer tarafından pist yapım çalışmaları devam ederken, kayak sezonunun hafta sonunda açılacağı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Davraz'da, 2. etap bölgedeki kar kalınlığı seviyesinin 20 santimetre ve 3. etapta ise 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Davraz'daki kayak sezonunun hafta sonunda açılması bekleniyor. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

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