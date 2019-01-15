Son Dakika Haberleri: Davraz Kayak Merkezine Kaçak Tur Denetime Takıldı

Davraz Kayak Merkezine Kaçak Tur Denetime Takıldı

1 saat önce

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Davraz Kayak Merkezine kaçak tur düzenlediği tespit edilen 2 araç hakkında işlem yatı.

Davraz Kayak Merkezine Kaçak Tur Denetime Takıldı, System.String[]
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Davraz Kayak Merkezine kaçak tur düzenlediği tespit edilen 2 araç hakkında işlem yatı.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, özellikle Aralık ayında ziyaretçi sayısı artan Davraz Kayak Merkezi ile ilgili denetimlerine ağırlık verdi. Yapılan denetimlerde kayak merkezine kaçak tur düzenlediği tespit edilen 2 araç hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Davraz Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde 2018-2019 kayak sezonu Aralık ayı ortalarında başlamış olup, özellikle hafta sonlarında ve tatil günlerinde ziyaretçi trafiği artmaktadır. Artan bu ziyaretçi trafiğini karşılamak üzere kayak merkezinde sorumlu olan Valiliğimizin tüm kurumları ve kuruluşları yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalar dahilinde kurumlar sorumlu oldukları alanlarda denetlemeler de yapmaktadırlar. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 05 Ocak 2019 tarihinde söz konusu kanunlar kapsamında yapılan denetimde 12 tur otobüsü ve minibüsü denetlenmiş, 10 araçta herhangi bir eksik belgeye rastlanmamış, kaçak tur düzenlediği tespit edilen 2 araç hakkında işlem yapılmıştır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında il genelinde denetimler yapılacak olup, transfer, tur veya paket tur gibi seyahat acentalarına münhasır faaliyetleri düzenlemek isteyen kişi ve kurumların cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için ilgili kanunlara uygun organizasyonlar yapması gerekmektedir" denildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

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