DAVRAZ MOTOSNOW YARIŞLARI NEFES KESTİ - Son Dakika

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu gözetiminde Isparta Valiliği ev sahipliğinde Davraz Kayak Merkezi'nde 4. Türkiye Motosnow Yarışları yapıldı.

Motosnow yarışlarının başlangıç bayrağını Vali Ömer Seymenoğlu salladı. Tüm sporculara başarılar dileyen Seymenoğlu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğe 3 profesyonel 3 hobi grubu olmak üzere 6 kategoride amatör ve profesyonel 60'a yakın sporcu katıldı. Davraz yarışları dışında toprak, kum ve engebeli arazide yapılan motokros yarışmalarına alışkın sporcular kar üzerinde de hünerlerini sergiledi. Zor anlar yaşayan sporcular damalı bayrağa ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğe izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

VALİ SEYMENOĞLU TESELLİ ETTİ

Padok alanında inceleme yapan Vali Seymenoğlu, zorlu parkurda motosikleti ile düşerek istediği dereceyi elde edemeyen ve ağlayan Selen Tınaz'ı (14) teselli etti. Vali Seymenoğlu, 14 yaşında buraya gelerek yarışıyorsun, bu kocaman motoru kar üstünde sürüyorsun. Bence çok ama çok başarılısın. Lütfen seneye bir daha gel ve tekrar yarış. Başarılı olacaksın dedi. Ödül töreninin sonunda kürsüye çağrılan genç yarışmacı Selen Tınaz'a en genç sporcu ödülü verildi.

Kıyasıya geçen yarışmaların ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve sponsor firma temsilcileri tarafından dereceye girenlere madalya, kupa, para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.