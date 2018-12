Davraz Yeni Sezona "Merhaba" Dedi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta 'daki Davraz Kayak Merkezinde yeni sezon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı.Doğal güzellikleriyle dikkati çeken merkez, bu yıl sezona erken başladı. Yeterli karın yağmasıyla kapılarını açan merkez, konuklarına Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunuyor.Her kategoriden uygun pistlerin bulunduğu merkez, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken ulaşım ve konaklama noktasında da iyi imkanlar sunuyor.Kayak merkezinde saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişi kapasiteli 936 metre uzunluğunda 2 telesiyej, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir teleski ve 300 metrelik 2 babylift bulunuyor. Telesiyejlerle zirve noktalarına çıkan ziyaretçiler, enfes manzarada güzel vakit geçiriyor.Geçen yıl 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez de bu yılki hedef, bu sayıyı daha üst seviyelere çıkarmak.Davraz Karlıyayla Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davraz Kayak Merkezi'nin kış turizminde önemli konuma geldiğini söyledi.Ulaşım ve konaklama açısından merkezin iyi durumda olduğunu ifade eden Çelik, merkezde elde değmemiş doğal bir ortamın bulunduğunu kaydetti."Davraz, Isparta'nın lokomotifi olacak"Bu yıl ziyaretçi sayısında artış beklediklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:"Pistleriyle, coğrafi konumuyla güzel bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Geçen yıl kış dönemi kısa sürmesine rağmen yaklaşık 200 bin ziyaretçi geldi. Bunların yaklaşık 50 bini kayak sporu yapanlardı. Diğer kısmını da günübirlik ziyaretçilerimiz oluşturdu. Bu yılki hedefimiz 250 bin ziyaretçi. 70 bin civarında da kayakçıyı misafir etmeye hazırız. Kayak merkezimiz gelişmeye devam ediyor. Son yıllarda hükümetimizin buraya önem vermesi ve yatırımlarla da büyümeye devam ediyoruz."Çelik, yatırımların tamamlanmasının ardından Davraz'ın Isparta'ya katkısının daha da artacağını belirterek, amaçlarının Davraz'da turizmi yılın her ayına yaymak olduğunu ifade etti.Yatırımların buradaki sirkülasyonu ciddi bir şekilde rahatlatacağını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:"Merkezde beşinci telesiyejimizin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda olup saatte bin 500 kişiyi zirveye taşıyacak. Burada turizm sezonunu yılın her ayına yaymak gibi çalışmalarımız var. Spor salonu inşaatımız var. Uluslararası standartlarda her türlü spora uygun bir salon. Bu da ciddi katkı sunacak. Bunun yanında yaklaşık 25 dekarlık alana lavanta ve gül dikimi yaptık. Güzel verim aldık. Davraz, Isparta'nın lokomotifi olacak. Ziyaretçilerimiz en iyi şekilde ağırlanacak çünkü gerçek anlamda altyapı, konaklama ve ulaşım yönünden kaliteli merkezimiz var. Gelen ziyaretçilerimiz bunu görecektir.""Pistleri ve işletmeleriyle iyi bir merkeziz"Merkezde işletmecilik yapan Ömer Tetik ise Davraz'ın sezona çok güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.Çok sayıda ziyaretçiyle sezonu açtıklarını ifade eden Tetik, "Davraz eskisi gibi değil, bir şeyleri artık aştı. Türkiye 'nin farklı noktalarından önemli 'snowboard'cuları ağırlıyoruz. Çoğu kayak merkezinde olmayan noktalarımız var. İnanılmaz bir güzelliği var. Pistleri ve işletmeleriyle iyi bir merkeziz. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu. Afyonkarahisar 'dan gelen Kutluhan Kutlu da hafta sonunu değerlendirmek için Davraz'a geldiklerini ve çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.Ziyaretçi Orçun Kaya, Antalya 'dan geldiğini belirterek, "Burada kızakla kayıyor, kar topu oynuyoruz. Kar keyfi güzel oluyor. Biraz soğuk ama tadını çıkarıyoruz." dedi. Mustafa Mert Arslan da üniversitede arkadaşlarıyla Davraz'a gezi düzenlediklerini ifade etti.Kış mevsimini çok sevdiğini söyleyen Arslan, "Arkadaşlarımla güzel bir hafta sonu geçirdim. Buradaki manzarayı ve ortamı herkesin görmesi gerekir. Bu gibi yerlerin ülke turizmine de katkı sağlayacağının düşüncesindeyim." dedi.