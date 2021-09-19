Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti - Son Dakika

- Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

SAMSUN - Samsun'da düğünden dönen zurnacının yolu zurnacı ve davulcu oğlu tarafından kesilerek davul tokmağı ile darp edilip hastanelik edilerek 10 bin lirası gasp edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalıp düğün bitince düğün sahibi tarafından araçla evine götürülen zurnacı H.G.'nin yolu kesilerek davul tokmağı ile darp edilip kanlar içinde kaldı. Kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alınan 2 çocuk babası 15 yılık zurnacı H.G. kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parasını da gasp ettiklerini iddia etti. Şikayetçi olan H.G.," Düğünden dönüyordum. İçinde bulunduğum aracın yolu kesildi. Benim gibi zurnacı olan M.S.'nin davulcu olan oğlu O.S. yanıma geldi ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak için araçtan inince baba-oğul ve yanlarında bulunan bir kişi bana davul tokmağı ile saldırıp darp edip kredi kartı borcunu yatırmak için üzerimde bulunan 10 bin lira paramı da alıp gasp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.