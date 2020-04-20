Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı - Son Dakika

Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı

Tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti

Otobüsün önüne gelen bir kişi ise müziğin keyfini çıkartıp, uzun süre oynadı

ELAZIĞ - Elazığ'da tur otobüsüyle sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekip evde kalanlara konser verdi, vatandaşlar balkonlarda oynayarak eşlik etti. Davul ve klarneti gören bir kişi ise, apartmanların önünde doyasıya oynamanın tadını çıkardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya dikkat ediyor. Kentte tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparken, belediye de sosyal etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda tur otobüsü ile daha önce doğum günleri kutlayan ekip, bu sefer davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek müzik ziyafeti verdi. Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak oynadı. Bir apartmanın önünde duran otobüsten inen davul çalan kişiyi gören bir kişi ise yanlarına gelerek müziğin ritmine kendini kaptırıp doyasıya oynaması dikkat çekti. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı.