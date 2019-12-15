Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar - Son Dakika

Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar

6 saat önce

Sivas'ta kentin işlek caddelerinde davul zurna çalan iki kişi, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça esnafları davet etti.

Sivas'ta kentin işlek caddelerinde davul zurna çalan iki kişi, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça esnafları davet etti.

Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesinde kentte renkli görüntüler yaşandı.

Zurna çalan Süleyman Yükünoğlu ile davul çalan Salim Kırıktaş, Sivasspor'a destek amacıyla kentin işlek caddelerinde davul zurna çalarak esnafları maça çağırdı.

Bazı esnaflar ise davul zurna eşliğinde halay çekip oynadı.

Yükünoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'a destek amacıyla böyle bir fikrin akıllarına geldiğini söyledi.

Kentte birlik ve beraberlik havasının estiğini belirten Yükünoğlu, "İnşallah Sivasspor yenerse daha güzel olacak. Esnaflarımız da sevinçli, sonuçta kendi takımları. Sivas Anadolu'dur, Anadolu da esnaftır. Bundan ötesi yoktur." dedi.

Davulcu Salim Kırıktaş ise Sivasspor'u desteklediklerini dile getirerek, esnafları maça davet ettiklerini kaydetti.

Öte yandan bazı esnaflar iş yerlerine Sivasspor bayrağı asarken, kimisi de dükkanlarını kırmızı-beyaz balonlarla süsleyerek takımlarına destek verdi.

Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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