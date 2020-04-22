Davulcuların ev ev bahşiş toplaması yasaklandı - Son Dakika
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Davulcuların ev ev bahşiş toplaması yasaklandı

6 saat önce

Bursa Valiliği, Ramazan ayı öncesi alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

Davulcuların ev ev bahşiş toplaması yasaklandı, System.String[]

Bursa Valiliği, Ramazan ayı öncesi alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.


Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 22.04.2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesi; iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir.


Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanması, Ramazan davulcuları ile ilgili olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi önem taşımaktadır.


Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacaktır. Belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecektir.


Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla ekmek ve pide fırınları, ekmek çeşitleri üreten yerler, tatlı ve pastacılık gibi unlu mamul üreticileri siparişler dahil (yumurtalı,susamlı,katkılı vb. pide) her türlü üretim ve pişirme işlemi iftar saatinden 2 saat önce sona erecektir. Tüm işlemler müşteri teması olmadan ve ambalaj (kağıt ambalaj ve/veya plastik poşet) içerisinde müşteriye teslim edilecektir. (İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.)


Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacaktır.


İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecektir.


Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir.


Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.


Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacaktır.


Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.


İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilçenin kendi özelliği de göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen tedbirlerin planlanması ve uygulanmasına, konunun ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesine, alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir". - BURSA

Bursa Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:04 Kaynak: İHA

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