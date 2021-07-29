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"Davulların Şovu" etkinliği büyük beğeni topladı - Son Dakika

"Davulların Şovu" etkinliği büyük beğeni topladı

29.07.2021 13:41

Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen "Davulların Şovu" etkinliği, 28 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Yöresel ürünler pazarındaki etkinlikte doyasıya eğlendiler

Nehir Gergin: "Emeğe sahip çıkmak ve değer katmak için her geçen gün gelişiyoruz "Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı'nda, saat 20.00 sıralarında başlayan etkinliğe, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, meclis üyeleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Gergin, Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yöresel ürünler pazarımızda birçok ürün bulunuyor"

Yöresel ürünler pazarında davulların şovu etkinliği için bir araya geldiklerini belirten Nehir Gergin, "Kadınlarımızın emekleri, Valiliğimizin desteği ve belediyemizin girişimleri ile açmış olduğumuz yöresel ürünler pazarımız daha başlangıç aşamasında olmasına rağmen birçok misafirimizi ağırlıyor. Keşan'ımızda dayanışma gücünü hep birlikte gösterdiğimiz yöresel ürünler pazarımız her hafta bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özlediğimiz konserler ve müzisyenlerimiz ile bir arada olmaktan da büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Etkinliğimizde hem eğleneceğiz hem de ikramlarımızın tadına bakacağız. Yöresel ürünler pazarımızda birçok ürün bulunuyor. Ev ve el emeği ürünlerimiz çalışkan kadınlarımız tarafından hazırlanarak sizlerle buluşuyor." dedi.

"Kadınlarımızın varlığını her yerde hissediyoruz"

Gergin, sözlerini şöyle tamamladı: "Erikli yolu üzeri İzzetiye Mahallesi 1. kilometrede yer alan yöresel ürünler pazarımız tatilcilerimize, yol turizmine ve Keşan çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Pazarımızda e-ticaret, markalaşma ile birlikte dünya pazarına açılma hedeflerimiz de var.Üreten toplum yücelen toplumdur anlayışıyla kadınlarımız emeklerini kazanca dönüştürüyorlar. Kadınlarımızın hayatın her alanında alın teri, el emeği, göz nuru var. Kadınlarımızın varlığını her yerde hissediyoruz. Çalışmayan kadın yok, kadın her gün çalışıp üretiyor. Yöresel ürünler pazarı projemiz çok yeni ve henüz tecrübe eksiklikleri olmasına rağmen burada çok güzel bir atmosfer var. Emeğe sahip çıkmak ve değer katmak için her geçen gün gelişiyoruz, geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabilir ve hediye edebilir. Yöresel ürünler pazarımızdaki üreticilerimize destek olmak için tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum."

Konuşmaların ardından Keşanlı müzisyenler gösterdiklerini performans ile büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar doyasıya eğlenirken, lokma ikram edildi.

Yakup Balcı, Manavgat, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Davulların Şovu' etkinliği büyük beğeni topladı - Son Dakika


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