Davullu Zurnalı Kayak Keyfi

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, hafta sonunu değerlendirerek kayak yapmaya gelen vatandaşlar, karlar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, hafta sonunu değerlendirerek kayak yapmaya gelen vatandaşlar, karlar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.



Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaştı.



Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise kayak merkezine akın etti. Kayak yapan, zirvede ateş başında dinlenen ve kızak kayan her yaştan ziyaretçiler, karın keyfini doyasıya çıkardı.



Kayak keyfinin ardından bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde kar üzerinde halay çekerek eğlendi. Halay sırasında bazı vatandaşlar ise şınav çekti.



Vali Salih Ayhan ile il protokolünün de kayak yaptığı merkezde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.



Vali Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın yıllardır hayali olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni bu haliyle görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.



Kayak merkezinin 5. sezonunu yaşadığını aktaran Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi olmak için yola çıktık. Kayak merkezlerinin 30 yılda geldiği seviyeye Yıldız Dağı Kayak Merkezi 5 yılda geldi. Yıldız Dağı'nın tepesinde böyle bir tesisi görmek Sivaslılar adına gurur verici." diye konuştu.



"Sivas'tan milli kayakçılar çıkacak"



Ayhan, insanların mutluluğunu ve çocukların burada kaydığını görmenin kendileri için büyük sevinç olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kayak kültürünü artırarak devam ettirmek erken yaşta kayak öğretmek için çok çalışmalar yapacağız. Bundan sonra daha çok öğrencilerin ilgi gösterdiği, velilerimizin öğrencilerin elinden tutarak kayak merkezine getirdiği bir mekan olacak. Tur sayılarını artıracağız. En kısa zamanda 400-500 yataklı konaklama tesisleri yapacağız. Sıcak Çermik, havaalanı ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi bağlantısını yaparak burayı Türkiye'nin en gözde kayak merkezi yapacağız. Sivas geç kaldı ama hızla ilerliyor. Hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Burasının 5 ilin ortasında olması bizim için çok büyük avantaj. Sivas'tan milli kayakçılar da en kısa zamanda çıkartacağız. 64 öğrenciyi seçtik, bunları milli sporcu yapacağız. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nden artık milli sporcular çıkacak."



Ayhan, sömestir tatilinde etkinlikler düzenleyeceklerini ve hafta sonları saat 16.00'dan 23.00'e kadar kayak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

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