Davullu-zurnalı satış - Son Dakika

Davullu-zurnalı satış

09.01.2021 12:26
Davullu-zurnalı satış, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım hamlesiyle, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım hamlesiyle, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Gürgentepe ilçesinde 20 dekarlık alanda alım garantili olarak dikimi gerçekleştirilen çoban fasulyelerinin hasadı gerçekleşti. Toplam 5 ton çoban fasulyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alındı.

Türkiye'nin en fazla fındık üreticisi Ordu, tarımsal çeşitliliği arttırıcı projeleriyle adından söz ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla, kırsalda yaşayan yaşayan insanların gelir kaynakları çeşitlendirilirken, tarımsal üretim potansiyeli aktif hale getirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

20 dekar alanda tesis kuruldu

Çalışmalar kapsamında, Gürgentepe ilçesinde sadece ihtiyaçların giderileceği kadar ekimi yapılan çoban fasulyesinin, yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP iş birliğiyle 19 üreticiye, 20 dekar alanda tesis kuruldu.

Başkan Güler elleriyle dikmişti

Çiftçileri daha fazla üretime teşvik etmek amacıyla, çoban fasulyesi ekimi törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üreticiler eşliğinde ekim işlemi gerçekleştirdi.

5 ton çoban fasulyesi üreticiden alındı

"Sözleşmeli Tarım Modeli" ile ekimi gerçekleştirilen fasulyelerin alım garantisi de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTAR tarafından sağlandı. İlçenin bereketli topraklarında yetişen çoban fasulyeleri meyvelerini verdi. 20 dekar alanda yetişen 5 ton çoban fasulyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla önceki gün ORTAR tarafından üreticilerden satın alındı. Ürünlerini Büyükşehir Belediyesi'ne satan çiftçilerin, teslim sırasında davul ve zurnalı eğlenceleri ise dikkat çekti.

Başkan Güler: "Üretime devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dikimi yapılan ürünlerden alınan verimden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi;

"Bu fasulye Türkiye'de ve dünyada isim yapacak bir ürün. Protein değeri, kolay pişmesi ve lezzeti açısından çok iyi bir fasulye denilebilir. En önlemli özelliklerinden biri de dekarda 500 kilogram verim alınması. Bu anlamda bu ürün ilave gelir kaynağı olup ürün çeşitliliğini sağlamış olacak. Üreticilerimize söz verdiğimiz gibi ürünlerini satın aldık. Yeter ki onlar üretmeye, ekonomiye katkı sunmaya devam etsinler"

Şahin'den Başkan Güler'e teşekkür

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Gürgentepe ilçemizde kendi elleriyle ekmiş olduğu çoban fasulyesinin mahsulü gerçekleşti. Gürgentepe'den bugün ORTAR AŞ'ye 5 ton fasulye teslim edildi. Fasulye üreticisi kadın kardeşlerimiz bu üretimden dolayı çok mutlular. Başkanımızın talimatlarıyla fasulyeler piyasa fiyatının 5 lira üzerinde alındı. Tüm çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çoban fasulyesi üretimine verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden mahalle muhtarları ve kadın çiftçiler ise " Başkanımızın verdiği destekle, çoban fasulyelerimizi ürettik ve ORTAR'a sattık. Büyükşehir Belediyemizin desteği devam ettiği sürece, fasulye üretiminde iddialı iller arasında olmak istiyoruz" diye konuştular. - ORDU

Davullu-zurnalı satış
Davullu-zurnalı satış
Davullu-zurnalı satış
Davullu-zurnalı satış
Davullu-zurnalı satış
Davullu-zurnalı satış

Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Davullu-zurnalı satış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının kan donduran ifadesi Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin
Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
12:32
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi 2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi         
11:20
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış         
10:16
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 12:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davullu-zurnalı satış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei