Son Dakika Haberleri: Davultepe'de Mahkeme Kararıyla Yıkım

Davultepe'de Mahkeme Kararıyla Yıkım

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan ve iki yıldır süren dava sonucunda yıkım kararı verilen, gazino ve içkili mekanların bulunduğu bölge, Mezitli Belediyesi tarafından tamamen yıkılarak temizlendi.

Davultepe'de Mahkeme Kararıyla Yıkım, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan ve iki yıldır süren dava sonucunda yıkım kararı verilen, gazino ve içkili mekanların bulunduğu bölge, Mezitli Belediyesi tarafından tamamen yıkılarak temizlendi.

Mezitli Belediyesi, estetiğe uymayan ve tehlike oluşturan yapıları yıkmaya devam ediyor. Davultepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan, çoğunda gazino ve içkili mekanların bulunduğu bölge tamamen yıkılarak temizlendi. Yaklaşık iki yıldır devam eden dava sürecinin ardından yıkılmasına karar veren alanda bulunan tüm yapılar ortadan kaldırıldı.

Yıkım yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, alanın yanında bulunan dere ve çevresinde temizleme ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştireceklerini söyledi. Kent estetiğine uygun olmayan tüm binaları temizleyeceklerini ifade eden Tarhan, "Geçmiş yıllarda belediye alanlarını işgal eden tüm yapıları yıkarak halkımıza kazandırdığımız gibi sağlıksız ve tehlike yaratan vatandaşlara ait yerleri de yıkarak temizliyoruz. Mezitli Belediyesindeki sağlıksız yapıları yıkmaya devam ediyoruz. Seçim geliyor diye 'yıkmayız, dokunmayız' gibi bir düşüncemiz yok. İlçemizin menfaati için ve kanunlar ne diyorsa onu yaparız. Yasal sürecin ardından mahkeme tarafından yıkımına karar verilen alanda yıkım yaptık. Kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

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