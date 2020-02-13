'Davulun efsanesi', 'Yaşayan insan Hazineleri' envanterinde - Son Dakika
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'Davulun efsanesi', 'Yaşayan insan Hazineleri' envanterinde

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'tan sonra 'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem Göçer de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine girdi.

'Davulun efsanesi', 'Yaşayan insan Hazineleri' envanterinde, System.String[]

KIRŞEHİR'de, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'tan sonra 'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem Göçer de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine girdi. Adem Göçer, "Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak benim için onur vericiydi" dedi.

Kırşehir'de yaşayan evli ve 4 çocuk babası Adem Göçer, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden 'davul yapımı ve icrası' ödünü aldı. Kentte ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'tan sonra, UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen 'Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine Adem Göçer de girmiş oldu. Kentte 'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem Göçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı ziyaret etti.

'BENİM İÇİN ONUR VERİCİ'

Adem Göçer, 50 yıldır davul çaldığını söyleyerek, "Babamın yanında çok küçükken davul çalmaya başladım. 50 yıldan bu yana davul çalıyorum. 'Yaşayan insan hazineleri' ödülüne layık görülmenin ise mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu ödülü almak benim için onur verici" diye konuştu.

Adem Göçer'i tebrik eden Çalışır ise Çalışır, "Bu ödül Kırşehir'imize hayırlı olsun. İnşallah bu ödül sizin başarınızın devamını getirir. Biliyorsunuz siz özveri ile çalışıyorsunuz. Ömrünüz uzun olsun, sağlıklı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Neşet Ertaş, Kırşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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