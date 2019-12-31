Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davulun ritmine kendini kaptıran 'Noel baba' kendini kaybetti - Son Dakika

Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti

6 saat önce

Yeni yılı Cacabey Meydanı'nda karşılayan Kırşehirli "Noel baba" davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Davulun ritmine kendini kaptıran

Yeni yılı Cacabey Meydanı'nda karşılayan Kırşehirli "Noel baba" davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.


2020 yılına Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı. Soğuk havanın etkisini azaltmak için meydanda kurulan çadırda Kırşehirlilere, Kırşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı. Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran Noel baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti. Polisin Geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda eğlence mekanlarından çıkanlar uzun süre davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı. - KIRŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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