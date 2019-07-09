Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol vefat etti
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugün öğlen saatlerinde vefat etti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:38 Kaynak: İHA
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde bugün öğlen saatlerinde vefat etti.
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