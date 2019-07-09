Son Dakika Haberleri: Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol vefat etti
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Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol vefat etti

58 dakika önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugün öğlen saatlerinde vefat etti.

Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol vefat etti, System.String[]
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin'in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugün öğlen saatlerinde vefat etti.

Erol Akyol'un cenazesinin yarın Muratpaşa Camii'nde kılınacak İkindi namazını müteakip olarak Antalya Andızlı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:38 Kaynak: İHA
Antalya, Güncel
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