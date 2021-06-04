Davut Çetin: "Sigortacılık Komitemiz pandemiye rağmen çalışmalarında hiç hız kesmedi"

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) Başkanı İbrahim Düzenli, ANSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ATSO Sigortacılık Meslek Komitesi Üyeleri, Sigorta Haftası dolayısıyla ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer'in makamında bir araya geldi.

Sektör temsilcilerinin Sigorta Haftası'nı kutlayan Davut Çetin, "Her yıl Sigorta Haftası'nda 40'ıncı Grup Meslek Komitemiz özellikle sigorta bilincinin arttırılması için bir dizi etkinlikler düzenlerdi. Son iki yıldır yıl ne yazık ki dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı bu etkinlikler yapılamıyor. Ancak sektör temsilcilerimiz bu etkinlikleri düzenleyemeseler de her zaman sigorta bilincinin arttırılması için çalışmalarını durmaksızın sürdürmekteler. ATSO Sigortacılık Komitemiz pandemiye rağmen çalışmalarında hiç hız kesmedi. Bir çok konuda sektör temsilcilerinin sesi oldu" dedi.

Ziyarette özellikle ATSO Sigortacılık Meslek Komitesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ele alınırken, Komitenin aldığı bütün kararların yönetimden olumlu olarak geçerek ilgili mercilere yönlendirildiği ve çözüm üretilmeye çalışıldığına değinildi.

Sektör temsilcileri, Türkiye'de ekonominin can damarı olan sigorta sektörünün gelişmesi için acentelerin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Sigorta bilincinin artması, sektörün büyümesi için acente haricinde başka aracılar aramaya gerek yoktur. Türkiye'de yaygın ve etkin ağa sahip olan acentelere destek olmak gerekmektedir. Türkiye de sigorta penatrasyon oranı artacaksa ancak ve ancak acente sayesinde olacaktır. Sigorta acenteden alınır" ifadeleri kullanıldı.

"Sigorta sektörü işbirliği fuarı ve kongresi"

Sektör temsilcileri, komite olarak ayrıca Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde Antalya Belek'de bulunan bir otelde yapacağı, Türkiye'de ilk defa düzenlenecek "Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi"nin, ATSO ve TOBB İcra Komitesi ile birlikte yapılması yönünde karar alındığını belirterek şu bilgileri verdi;"TOBB, ATSO ve ANSAD iş birliği ile düzenlenecek olan bu fuar ülkemiz sigorta sektörünün sorunlarının istişare edebileceği, acente satış kanalları ile sigorta şirketlerinin, sigorta paydaşlarının, tedarikçilerinin, tamamının bir arada olabileceği ve sektördeki gelişmelerin aktarılabileceği, uluslararası sigorta sektörü oyuncularının da davet edilip ülkemiz sigorta sektörünün gelişimi için etkileşim içinde bulunabilecekleri bir imkan sağlayacaktır. Bu tip fuarlarda gerçekleşecek panel ve sempozyumlarda topyekün bilgi paylaşımının da mümkün olduğu, ayrıca sigorta acenteleri, sigorta şirketleri ve reasürans brokerleri gibi sektörün diğer aktörlerinin de bu etkinliklerden elde edilen kazanımları ve sonuç raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara aktarabilecekleri, sigortacılık sektörünün gelişimine büyük katkılar sağlayacağı, ülkemiz sigorta pazarının, sigorta ürünlerinin ve acente vizyonunun gelişimine de pozitif etki sağlayacaktır." - ANTALYA