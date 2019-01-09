Davut Efe: Şeffaf Olacağız
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, partisi tarafından adaylığı ilan edilen ilk aday oldu.
Kütahya
'nın Tavşanlı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, partisi tarafından adaylığı ilan edilen ilk aday oldu.
Tavşanlı'nın hem sosyokültürel hem de ekonomi anlamında gelişim potansiyeline dikkat çeken Saadet Partisi
Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Davut Efe, "Özünde hem insan gücü hem de kültürel birikimiyle ilçemiz, ülkemizdeki kalkınma programını sürdüren birçok nadide bölgeye göre çok daha fazla avantaja sahip, bu avantajı adaylık sürecimizin çok daha öncesinde Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık görevini üstlendiğimiz süreçte iyi değerlendirebildiğimize inanıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bizim 20 yıllık bir birikimimiz var. Bu birikimi bu gün halkımızın teveccühü ile birleştirmeyi başarırsak, sonuç Tavşanlı adına çok daha güzel olacaktır" diyerek Tavşanlı'da ticari ve sosyal gelişmede sivil toplumun ve meslek odalarının büyük rol oynadığına dikkat çekti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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