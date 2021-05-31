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Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor - Son Dakika

Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor

31.05.2021 18:07
Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor, System.String[]

Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, tatil günlerini ve boş zamanlarını, memleketi Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor.

Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, tatil günlerini ve boş zamanlarını, memleketi Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor. 'Nurcanım', 'Katula Katula','Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve son olarak da 'Hayat Devam Ediyor' albümleriyle tanınan Güloğlu, İstanbul'un yoğunluğundan kaçıp geldiği köyünde, tavuklarıyla ilgilenip, ünlü Anzer balının yanı sıra organik beslenmeye dikkat ediyor, yürüyüş yaptığı yeşil doğada enerji depoluyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp, bahçesinde eline aldığı makasla çay da toplayan şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğunu söylediği köyünde, klip çekmeye de hazırlanıyor.

'ENERJİ ALIP STRES ATIYORUM'

Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Davut Güloğlu, "Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür. Türkiye'nin dört bir köşesinde sudan sonra en çok içilen içecek çaydır. Çayımızın değerini bilip yaşatmamız lazım. Ben köyümü Rize'yi her zaman ziyaret ediyorum. Burada huzur bulur, kafamı dinlerim. Her yıl da çay toplarım bu da bana huzur veriyor. Komşularımla akrabalarımla eski günleri anar çaylıkta sohbet ederiz. Çaylıkta atma türküler atar set yarışları yaparız. Kim önce bitirecek diye iddialar vardır. Çaylıkta yemekler yeriz. Bu da bize hem keyif hem de huzur veriyor" dedi.

Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor
'ÇAY TOPLAMAK ZOR'

Çayın ülke için milli değer olduğuna dikkat çeken Güloğlu, "Kendi çayımız ülkemize yetmiyor. Daha çok reklam edip daha çok ihraç etmeliyiz. Ben de Çaykur reklamlarında oynadım tek kuruş almadım. Çünkü benim annem de babam da bu çaydan aldığı ücretlerle bizi yetiştirdi büyüttü. Allah bize bu nimeti verdi. Dağlarda bayırlarda bu çayı toplamak taşımak zordur. Yağmurda çamurda çayı toplamak da satmak da zor. Senede üç kez bazen dört kez de toplanıyor. Tarımla olan her şeye ağırlık vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor

'YENİ ESER ÇALIŞMALARIM VAR'

Salgın nedeniyle 1,5 yıldır sevenlerinden uzak kaldığını da kaydeden Güloğlu, salgının bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Güloğlu, "Yeni eser çalışmalarım var. 5 eserden oluşan yeni single çalışmamın ilk klibini memleketim Rize'de çektim. Rize'nin çeşitli yerlerinde çektiğim klipte yaylaları doğal güzellikleri görebilecek izleyenler. Ayrıca kendi köyümde babamın arazisinden de görüntüler var. Çocukluğumun geçtiği bende anısı büyük olan bir yerden de klipte sahneler olacak. İnşallah kliple birlikte izleyenler Karadeniz'e hasretlerini giderecekler. 15 gün içinde izleyicilerin beğenisine sunacağım. Yeni bir şarkı daha yaptım. Rize bana ilham veriyor burada yazdım. Yeni 5 eserle daha sevenlerimizle beraber olacağız. İnanıyorum ki bu yeni duygusal ve hareketli eserlerde hem duygulanacağız hem güleceğiz hem oynayıp hem ağlayacağız" diye konuştu.

Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor

Davut Güloğlu, İstanbul, Rize, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor - Son Dakika Magazin


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