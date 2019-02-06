Davutlar'da 25'i Çocuk 50 Kaçak Göçmen Yakalandı
12 dakika önce
Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 25'i çocuk, 13'ü kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası
'na bağlı Davutlar
'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 25'i çocuk, 13'ü kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi
'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunanistan
'ın Sisam adasına doğru hareket halinde olan ve içerisindeki kaçak göçmenler bulunan bir lastik bot tespit etti. Tespit edilen lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 44'ü Filistin
ve 6'sı Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:54 Kaynak: İHA
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı
Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Yer Çekimine Meydan Okudu