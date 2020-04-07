Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde aynı aileden iki kişi silahlı saldırıya uğradı.
Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde aynı aileden iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aile fertlerinden biri hayatını kaybederken, biri de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda silahlı iki kişi, park halindeki bir aracın içerisinde bulunan aynı aileden İ.Z. ve G.Z.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda İ.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki G.Z. ise ağır yaralanarak Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan iki silahlı saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:42 Kaynak: İHA
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