Davutlar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Davutlar'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'ne bağlı Davutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'ne bağlı Davutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Davutlar Mahallesi'nde bulunan su deposu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koca Harım mevkiinden su deposuna motosikletiyle giden 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztoprakçı metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin ölümü ilçede büyük üzüntü oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son Dakika

Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk

Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır

Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor

Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü

Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu

Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum