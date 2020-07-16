Davutlar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Davutlar'da trafik kazası: 1 yaralı

Davutlar'da trafik kazası: 1 yaralı Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Davutlar'da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN - Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Davutlar'da seyir halinde olan Yüksel K. yönetimindeki 09 AAD 865 plakalı otomobil ile Ozan Ç. yönetimindeki 09 RS 657 plakalı otomobil Orhan Gazi Caddesi'nde çarpıştı. Kazada sürücülerden Yüksel K. yaralanarak, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, görgü tanıkları Davutlar Orhan Gazi Caddesi'ndeki aynı bölgede sürekli kaza olduğuna dikkati çekerek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Kuşadası, Davutlar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Davutlar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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