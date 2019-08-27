Son Dakika Haberleri: Davutlar'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
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Davutlar'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

31 dakika önce

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Davutlar'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama, System.String[]

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile etkin mücadelesini sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Davutlar'da şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu. Y.K. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında bir adet hassas terazi ile pantolonunun cebinde 20.48 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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