Davutlar HİS Göletinde çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Davutlar HİS Göletinde çalışmalar tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gelen talepler ve sahada yapmış olduğu etüt çalışmaları sonucunda temizlik, bakım-onarım ve genişletilmesi uygun görülen Hayvan İçme Suyu (HİS) göletleri ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gelen talepler ve sahada yapmış olduğu etüt çalışmaları sonucunda temizlik, bakım-onarım ve genişletilmesi uygun görülen Hayvan İçme Suyu (HİS) göletleri ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda üreticilerimizin gelirlerinin arttırılması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Son olarak Yunusemre ilçemiz Davutlar Mahallesinde bulunan ve hayvan üreticilerimizin yoğun olarak kullandığı HİS göletinin temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlanarak üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yapılan HİS göletleri yağmur ve kar sularının doğal birikimi sayesinde, su kaynağı olmayan mahallerimizde özellikle merada otlayan hayvanlar için en önemli su kaynağıdır" dedi.


Açıklamasında; HİS göletlerinin özellikle hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımıza sağladığı faydanın önemine dikkat çeken Usta, "Sadece küçük ve büyükbaş hayvan değil, yaban hayvanları da su ihtiyaçlarını yapılan bu göletlerden karşılamaktadır. Orman yangınlarında yangın söndürme helikopterlerinin dahi bu göletlerden faydalanıyor. Bundan hareketle bütün ilçelerimizde gölet temizliği, bakım ve onarım çalışmalarının etüt programımıza aldık. Asfalt sezonu olması nedeniyle iş makinelerinin uygunluk durumlarına göre hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.


Çalışmaları yakından takip eden Davutlar Mahalle Muhtarı Arif Gerçek de, mahalle halkının geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu, bu hizmetlerin mahalle halkı için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, mahalle halkı adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Davutlar, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Davutlar HİS Göletinde çalışmalar tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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