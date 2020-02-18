Davutlar jeotermal turizm merkezi olacak - Son Dakika
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Davutlar jeotermal turizm merkezi olacak

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak ilçede turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Davutlar jeotermal turizm merkezi olacak, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak ilçede turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta Belediye Meclisi'nden "Jeotermal Şirket" kurulması için yetki aldıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hayata geçireceğimiz proje sayesinde Davutlar jeotermal turizmin merkezi olacak" dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Mobil Ofis Hizmet Aracıyla yaptığı ziyaretlerinin son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Davutlar gezisinde Belediye Başkanı Ömer Günel'e, Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığı ile Aydın'da termal turizm yatırımına en uygun yerlerden biri olan Davutlar'da sıcak su kaynaklarını inceleyen Başkan Günel, kurulacak "Jeotermal Şirket" sayesinde bölgenin sağlık turizminde cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.


Kuşadası'nın termal turizm konusunda Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Davutlar ve Güzelçamlı'da belediyemize ait 2 termal kuyu ve 2 adet de 'Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme' ruhsatlı sahamız bulunmakta. Bu kuyular 45-50 derece sıcaklığa sahip olduğu için sadece sağlık turizminde kullanılmaya uygunlar. Yapılan fizibilite çalışmalarında yeni kaynakların olduğunu da tespit ettik. Kuşadası'nda turizm faaliyetlerini 12 aya çıkarmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Davutlar Mahallesi'ndeki jeotermal kaynakları bu alanda kullanmak üzere yürüttüğümüz projenin ülke genelinde ciddi ses getireceğine inanıyoruz" dedi.


Maden İşleri ve Petrol Genel Müdürlüğü'nün tarım ve turizm kenti olan Aydın'da toplam 4 bin 783 hektarlık alanı maden işletmesi ve araması yapılması için ihaleye açma kararını da eleştiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu tür faaliyetler geçmiş yıllarda doğaya çok büyük zarar verdi. Maden aramasına açılacak alanlardan biri de Güzelçamlı sınırları içinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na çok yakın. Milli Park, turizm kenti olan Kuşadası'nın en önemli değerlerinden biri. Her yıl 100 binlerce turistin ziyaret ettiği, binlerce endemik bitki türü ve yaban hayvanına ev sahipliği yapan doğa harikası bu yerin maden arama bahanesiyle tahrip edilmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Davutlar, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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