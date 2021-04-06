Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Mart ayı içerisinde 3 farklı oturumda bağımlılıkları ele alan bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Doç. Dr. Hatice Aksu ve Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantılar çevrimiçi olarak gerçekleşti. Madde ve alkol bağımlılığı hakkında gerçekleşen programda, Uzman Dr. Mutlu Özbek, sigara ve tütün bağımlılığı hakkında gerçekleşen toplantıda Uzman Dr. Tolga Tunagür, internet ve teknoloji bağımlılığı hakkında gerçekleşen toplantıda ise Uzman Dr. Doğa Sevinçok katılımcılara bilgi verdi. Bağımlılıklar ile ilgili doğru bilinen yanlışların altı çizilerek profesyonel desteğin öneminin vurgulandığı oturumlar, bilgilendirme sunumlarının ardından soru-cevap ile sona erdi. - AYDIN