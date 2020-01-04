Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika

Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında, Kuşadası Huzurevi'ni ve Özel Pamuk Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında, Kuşadası Huzurevi'ni ve Özel Pamuk Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.


Zihinsel, ruhsal, bedensel engelli bakım hizmetlerini gerçekleştiren Bakım Merkezi'nin kütüphane oluşturma projesine katkıda bulunan öğrencilerimizin gayret ve teşvikleriyle toplanan kitaplar, bakım merkezi sorumlularına teslim edildi. Öğrenciler, yetkililerden Bakım Merkezi'nin işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi kapsamında, Huzurevi sakinlerini de ziyaret eden öğrencilerimiz, getirdikleri ikramları sunarak çiçek takdim etti. Huzurevi sakinlerinden Necdet Ceylan yazmış olduğu şiir kitabını imzalayarak öğrencilere ve Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'a hediye etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Davutlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
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